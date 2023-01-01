Швеция полгода будет председателем в Совете ЕС и считает приоритетом поддержку Украины

С 1 января председательство в Совете Евросоюза перешло от Чехии к Швеции, сообщает пресс-служба шведской миссии.

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"Швеция принимает председательство в Совете ЕС в период исторических вызовов для государств-членов и Союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также глобальных поставок продовольствия и энергии. Украина борется за свое выживание как нация, а также за безопасность и жизни своих граждан. ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне", – сказано в сообщении.

Приоритетами для своего председательства в Совете ЕС Швеция считает безопасность и единство, конкурентоспособность, переход на зеленую энергетику, демократические ценности и верховенство права.

Подчеркивается, что "неизменная поддержка Украины – политическая, экономическая, военная, гуманитарная и правовая – будет иметь главный приоритет, как и различные варианты ответов на агрессию России".

Швеция будет возглавлять Совет ЕС до 30 июня 2023 года, после чего полномочия председателя передут к Испании.

22 декабря 2023 года сообщалось, что глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут 3 февраля в Брюсселе саммит с президентом Владимиром Зеленским.

Сергій Бережний

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