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В Швеции сегодня будут голосовать за пятый пакет поддержки для Украины: что в него входит

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 12:54
В Швеции сегодня будут голосовать за пятый пакет поддержки для Украины: что в него входит - Фото
Петер Хультквист (фото - ЕРА)

Правительство Швеции 30 июня будет голосовать за пятый пакет поддержки Украины. Об этом сообщает VK.

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Министр обороны Швеции Петер Хультквист отметил, что "на этот раз речь идет о материальной поддержке, которую Украина специально запросила".

Стоимость пакета поддержки, в который входит оборудование для разминирования, противотанковые средства и пулеметы, составляет 500 млн шведских крон.

Когда состоятся поставки, не сообщается, однако Хультквист сказал, что "в интересах всех, чтобы это произошло как можно скорее".

  • Последний пакет шведской помощи содержал: противокорабельные ракеты, противотанковые средства, винтовки калибра 12,7 мм вместе с боеприпасами и финансовую помощь ВСУ.

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Мария Макуха
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Петер Хультквист война поддержка швеция разминирование военная помощь союзники пулемет противотанковые орудия
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