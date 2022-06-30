В Швеции сегодня будут голосовать за пятый пакет поддержки для Украины: что в него входит

Правительство Швеции 30 июня будет голосовать за пятый пакет поддержки Украины. Об этом сообщает VK.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр обороны Швеции Петер Хультквист отметил, что "на этот раз речь идет о материальной поддержке, которую Украина специально запросила".

Стоимость пакета поддержки, в который входит оборудование для разминирования, противотанковые средства и пулеметы, составляет 500 млн шведских крон.

Когда состоятся поставки, не сообщается, однако Хультквист сказал, что "в интересах всех, чтобы это произошло как можно скорее".

Последний пакет шведской помощи содержал: противокорабельные ракеты, противотанковые средства, винтовки калибра 12,7 мм вместе с боеприпасами и финансовую помощь ВСУ.

Читайте также: Чтобы ВСУ перешли к контрнаступлению. Британия выделит еще $1,2 млрд Украине – Bloomberg

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.