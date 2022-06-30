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Чтобы ВСУ перешли к контрнаступлению. Британия выделит еще $1,2 млрд Украине – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 02:26
Чтобы ВСУ перешли к контрнаступлению. Британия выделит еще $1,2 млрд Украине – Bloomberg - Фото
Зеленский и Джонсон (Фото - Офис президента)

Великобритания почти удвоит военную помощь Украине, выделив дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,2 млрд), чтобы помочь стране перейти от защиты от вторжения России к проведению наступательных операций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на сообщение, распространенное канцелярией британского правительства.

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Сообщается, что британский премьер-министр Борис Джонсон объявит об увеличении финансирования на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.

Средства пойдут на системы ПВО, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

Это увеличивает общую военную поддержку Великобритании с начала полномасштабной войны до 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), что, как отмечают в правительстве Британии, больше, чем помощь любой другой страны, кроме США. 

В канцелярии британского премьера подчеркнули, что дополнительное оборудование является первым шагом, позволяющим Украине перейти в контрнаступление. Великобритания на прошлой неделе также объявила о новой программе подготовки украинских военных.

  • 17 июня на брифинге в Киеве Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания будет продолжать поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины. 

Читайте также: Какие страны много обещали, но пока "мало" помогли Украине оружием и деньгами: инфографика

Оксана Житнюк
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британия военная помощь агрессия рф
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