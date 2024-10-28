В Силах обороны разрешили использовать дробовик Safari: подходит для работы по FPV-дронам
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны полуавтоматический дробовик Safari HG-105M. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.
Дробовик может использоваться в качестве стрелкового оружия во время боя в ограниченном пространстве. А использование охотничьих патронов с дробью позволит бороться с вражескими FPV-дронами.
Safari HG-105M изготовлен по технологии булпап, говорят в ведомстве. Такая компоновка уменьшает общую длину ружья без уменьшения длины ствола.
"Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести в центр оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования", — объясняют в Минобороны.
Оружие рассчитано на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на пять или 10 патронов. Вес ружья — не более 4 кг.
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