У Силах оборони дозволили використовувати дробовик Safari: підходить для роботи по FPV-дронах
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
Дробовик може використовуватися як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі. А використання мисливських набоїв зі шротом дасть змогу боротися з ворожими FPV-дронами.
Safari HG-105M виготовлений за технологією булпап, кажуть у відомстві. Таке компонування зменшує загальну довжину рушниці без зменшення довжини ствола.
"Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", – пояснюють у Міноборони.
Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на п'ять або 10 набоїв. Вага рушниці – трохи більш як 4 кг.
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