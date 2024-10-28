У Силах оборони дозволили використовувати дробовик Safari: підходить для роботи по FPV-дронах

Напівавтоматичний дробовик може бути застосований у ближньому бою та по FPV-дронах, які становлять суттєву загрозу для бійців на фронті

Safari HG-105M (Фото: Міноборони України)

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Дробовик може використовуватися як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі. А використання мисливських набоїв зі шротом дасть змогу боротися з ворожими FPV-дронами.

Safari HG-105M виготовлений за технологією булпап, кажуть у відомстві. Таке компонування зменшує загальну довжину рушниці без зменшення довжини ствола.

"Застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання", – пояснюють у Міноборони.

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на п'ять або 10 набоїв. Вага рушниці – трохи більш як 4 кг.