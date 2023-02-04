В Силах обороны внедрят систему Delta: решение Кабмина

Украинское правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны. Об этом сообщает Минобороны.

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Соответствующее постановление по представлению главы оборонного ведомства Алексея Резникова было принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабмина.

Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага.

В Минобороны подчеркнули, что центр инноваций ведомства постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий украинским военным значительное преимущество над врагом.

СПРАВКА. Delta структурирует всю информацию по противнику на театре военных действий. Обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о враге от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте. Могут наноситься также слои с данными о своих/союзных силах. У каждого пользователя в системе есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть; полную картину видят только на топ-уровне. Оперативно-тактическая АСУ создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО, у истоков стоит в/ч Аэроразведки. За время большой войны было уже более 40 релизов/модернизаций системы.

В декабре замглаве Госдепа Виктории Нуланд показали "Дельту": она оценила софт и заявила, что после победы в войне украинские IT-специалисты и разработчики смогут обучать военнослужащих НАТО.

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Оксана Житнюк

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