В Силах обороны внедрят систему Delta: решение Кабмина
Украинское правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны. Об этом сообщает Минобороны.
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Соответствующее постановление по представлению главы оборонного ведомства Алексея Резникова было принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабмина.
Кроме использования платформы военными, Кабмин разрешил разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага.
В Минобороны подчеркнули, что центр инноваций ведомства постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий украинским военным значительное преимущество над врагом.
- В декабре замглаве Госдепа Виктории Нуланд показали "Дельту": она оценила софт и заявила, что после победы в войне украинские IT-специалисты и разработчики смогут обучать военнослужащих НАТО.
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