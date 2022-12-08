В Госдепе оценили "Дельту": После победы украинские специалисты могут учить военных НАТО
Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что после победы в войне украинские IT-специалисты и разработчики смогут обучать военнослужащих НАТО. Об этом она сказала на встрече с заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегом Гайдуком во время визита в Киев, передает пресс-служба Минобороны.
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Нуланд показали украинскую военную систему ситуационной осведомленности Delta, представили основные свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничеству с союзниками.
Представительница Госдепа высоко оценила возможности Delta, ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран-членов НАТО. Она поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей IT-системы, которая помогает получать полную оперативную картину поля боя и сил врага.
"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может использоваться в будущих военных операциях США. Страны Североатлантического союза могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО", – заявила Нуланд.
- 3 декабря Нуланд находилась с визитом в Киеве. Она заверила украинские власти в поддержке Украины Штатами и выразила уверенность в победе Украины в войне.
- Комментируя взрывы на военных аэродромах РФ, Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для таких ударов, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными.
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