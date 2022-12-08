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В Госдепе оценили "Дельту": После победы украинские специалисты могут учить военных НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 19:43
В Госдепе оценили
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Заместительница главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что после победы в войне украинские IT-специалисты и разработчики смогут обучать военнослужащих НАТО. Об этом она сказала на встрече с заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегом Гайдуком во время визита в Киев, передает пресс-служба Минобороны.

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Нуланд показали украинскую военную систему ситуационной осведомленности Delta, представили основные свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничеству с союзниками.

Представительница Госдепа высоко оценила возможности Delta, ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран-членов НАТО. Она поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей IT-системы, которая помогает получать полную оперативную картину поля боя и сил врага.

"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может использоваться в будущих военных операциях США. Страны Североатлантического союза могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО", – заявила Нуланд.

СПРАВКА. Delta структурирует всю информацию по противнику на театре военных действий. Обеспечивает объемное понимание поля боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о враге от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных на цифровой карте. Могут наноситься также слои с данными о своих/союзных силах. У каждого пользователя в системе есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть; полную картину видят только на топ-уровне. Оперативно-тактическая АСУ создана в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны по стандартам НАТО, у истоков стоит в/ч Аэроразведки. За время большой войны было уже более 40 релизов/модернизаций системы.
  • 3 декабря Нуланд находилась с визитом в Киеве. Она заверила украинские власти в поддержке Украины Штатами и выразила уверенность в победе Украины в войне.
  • Комментируя взрывы на военных аэродромах РФ, Нуланд заявила, что Вашингтон не передавал Украине вооружения для таких ударов, но назвала украинцев "чрезвычайно" изобретательными. 

Читайте также: РФ запустила фейк о взломе Delta – уникального боевого софта ВСУ. Что было на самом деле

Оксана Житнюк
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