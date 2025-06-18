В Словакии задержаны подозреваемые в фальсификации с ценами на боеприпасы для Украины
Европейская прокуратура в Братиславе задержала восемь человек по делу о злоупотреблении средствами, предназначенными для военной помощи Украине. Об этом идет речь на сайте прокуратуры.
Отмечается, что 18 июня прокуратура провела мероприятия по сбору улик в рамках расследования подозрения в злоупотреблении средствами, предназначенными для военной помощи Украине. Приблизительный ущерб составляет 7,4 млн евро.
Были задержаны восемь человек, четверо из которых являются государственными служащими Министерства обороны Словакии.
В апреле 2025 года Европейская прокуратура начала расследование в отношении чиновников Министерства обороны, подозреваемых в нецелевом использовании средств, выделенных на военную помощь Украине.
С февраля 2022 года по март того же года чиновники Министерства обороны Словакии подали в Европейский фонд мира (EPF) заявки на возмещение расходов на военную помощь, предоставленную Украине, а именно за поставленные боеприпасы.
По данным следствия, подозреваемые якобы намеренно нарушили свои обязанности, а также бюджетные правила, издав необоснованные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний.
Европейская прокуратура подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и боеприпасы могли быть приобретены по завышенной цене.
- 18 июня полиция Словакии пыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя и других бывших чиновников в рамках расследования о предоставлении военной помощи Украине.
- Сам эксминистр обороны назвал происходящее "театром" и отметил, что его это не удивляет. Он сообщил, что находится в отпуске в Канаде и намерен вернуться в конце июня.