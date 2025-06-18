В Словакии задержаны подозреваемые в фальсификации с ценами на боеприпасы для Украины

Полиция Словакии (Фото: www.eppo.europa.eu)

Европейская прокуратура в Братиславе задержала восемь человек по делу о злоупотреблении средствами, предназначенными для военной помощи Украине. Об этом идет речь на сайте прокуратуры.

Отмечается, что 18 июня прокуратура провела мероприятия по сбору улик в рамках расследования подозрения в злоупотреблении средствами, предназначенными для военной помощи Украине. Приблизительный ущерб составляет 7,4 млн евро.

Были задержаны восемь человек, четверо из которых являются государственными служащими Министерства обороны Словакии.

В апреле 2025 года Европейская прокуратура начала расследование в отношении чиновников Министерства обороны, подозреваемых в нецелевом использовании средств, выделенных на военную помощь Украине.

С февраля 2022 года по март того же года чиновники Министерства обороны Словакии подали в Европейский фонд мира (EPF) заявки на возмещение расходов на военную помощь, предоставленную Украине, а именно за поставленные боеприпасы.

По данным следствия, подозреваемые якобы намеренно нарушили свои обязанности, а также бюджетные правила, издав необоснованные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний.

Европейская прокуратура подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и боеприпасы могли быть приобретены по завышенной цене.