Denník N: Экс-главу Минобороны Словакии хотят задержать из-за помощи Украине
Полиция Словакии 18 июня пыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя и других бывших чиновников в рамках расследования о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщают Denník N со ссылкой на двух неназванных собеседников и Reuters.
Полиция подтвердила, что проводит операции в рамках расследования, инициированного Европейской прокуратурой, но не предоставила никаких подробностей.
Министр внутренних дел Словакии Матус Сутай Эсток сообщил, что к делу была привлечена группа, расследующая поставку боеприпасов Украине при прежнем правительстве после вторжения России в 2022 году.
По данным словацкого медиа, правоохранителям якобы удалось задержать бывшего главу государственной оборонной компании.
Сам экс-министр обороны назвал происходящее "театром" и отметил, что его это не удивляет. Он сообщил, что находится в отпуске в Канаде и намерен вернуться в конце июня.
"Сегодняшний театр, честно говоря, меня не удивил и не обеспокоил. Я буду повторять себе, как я горжусь тем, как мы помогли Украине. Я бы сделал это снова и снова", – подчеркнул Надь.
Нынешнее правительство Словакии также призвало полицию провести расследование в отношении предыдущего правительства за передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны.
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