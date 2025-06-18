Denník N: Экс-главу Минобороны Словакии хотят задержать из-за помощи Украине

Ярослав Надь (Фото: facebook.com/JaroNadPublic)

Полиция Словакии 18 июня пыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя и других бывших чиновников в рамках расследования о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сообщают Denník N со ссылкой на двух неназванных собеседников и Reuters.

Полиция подтвердила, что проводит операции в рамках расследования, инициированного Европейской прокуратурой, но не предоставила никаких подробностей.

Министр внутренних дел Словакии Матус Сутай Эсток сообщил, что к делу была привлечена группа, расследующая поставку боеприпасов Украине при прежнем правительстве после вторжения России в 2022 году.

По данным словацкого медиа, правоохранителям якобы удалось задержать бывшего главу государственной оборонной компании.

Сам экс-министр обороны назвал происходящее "театром" и отметил, что его это не удивляет. Он сообщил, что находится в отпуске в Канаде и намерен вернуться в конце июня.

"Сегодняшний театр, честно говоря, меня не удивил и не обеспокоил. Я буду повторять себе, как я горжусь тем, как мы помогли Украине. Я бы сделал это снова и снова", – подчеркнул Надь.

Нынешнее правительство Словакии также призвало полицию провести расследование в отношении предыдущего правительства за передачу Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны.