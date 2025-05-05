Фицо обвинил Зеленского в "запугивании" мировых лидеров. Посольство Украины ответило

Словацкий премьер обвинил украинского президента в том, что он якобы запугивает лидеров, которые будут участвовать в празднованиях 9 мая в Москве

Роберт Фицо (Фото: ЕРА)

Премьер Словакии Роберт Фицо осудил президента Владимира Зеленского за заявление о невозможности Киева обеспечить безопасность политикам, которые будут участвовать в празднованиях 9 мая в Москве. Посольство Украины в Словакии отреагировало.

3 мая Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность представителям других стран, которые поедут в Москву 9 мая. Он пояснил, что российская сторона может прибегнуть к провокациям, и Киев не может нести ответственность за происходящее на территории РФ.

"Они [россияне] обеспечивают вам безопасность, и потому гарантии никакие давать мы не будем", – добавил глава государства.

По мнению Фицо, подобными комментариями украинский президент "угрожает главам государств и премьер-министрам стран, где проживают миллионы людей". Он заявил, что "так не делается".

"Я отвергаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю то, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, то он глубоко ошибается. Но я должен был выразить свое осуждение такого способа высказывания", – ответил глава слова.

Посольство Украины в Словакии заявило, что с досадой восприняло антиукраинские заявления Фицо.

Вместо очередных обвинений Зеленского – на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву – посольство рекомендует Словакии "внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокации со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может в связи с этим гарантировать их безопасность".