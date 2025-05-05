Фіцо звинуватив Зеленського у "залякуванні" світових лідерів. Посольство України відповіло
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо засудив президента Володимира Зеленського за заяву про неможливість Києва гарантувати безпеку політикам, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві. Посольство України у Словаччині відреагувало.
3 травня Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку представникам інших країн, які поїдуть до Москви 9 травня. Він пояснив, що російська сторона може вдатися до провокацій, і Київ не може нести відповідальність за те, що відбувається на території РФ.
"Вони [росіяни] забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ніякі давати ми не будемо", – додав глава держави.
На думку Фіцо, такими коментарями український президент "погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей". Він заявив, що "так не робиться".
"Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив донести своє засудження такого способу висловлювання", – відповів глава словацького уряду.
Посольство України у Словаччині заявило, що з прикрістю сприйняло антиукраїнські заяви Фіцо.
Замість чергових звинувачень Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – посольство рекомендує Словаччині "уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку".
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