Denník N: Ексглаву Міноборони Словаччини хочуть затримати через допомогу Україні
Поліція Словаччини 18 червня намагалася затримати колишнього міністра оборони країни Ярослава Надя та інших колишніх чиновників у рамках розслідування щодо надання військової допомоги Україні. Про це повідомляють Denník N з посиланням на двох неназваних співрозмовників та Reuters.
Поліція підтвердила, що проводить операції у рамках розслідування, ініційованого Європейською прокуратурою, але не надала жодних подробиць.
Міністр внутрішніх справ Словаччини Матус Сутай Есток повідомив, що до справи було залучено групу, яка розслідує постачання боєприпасів Україні за колишнього уряду після вторгнення Росії у 2022 році.
За даними словацького медіа, правоохоронцям нібито вдалося затримати колишнього голову державної оборонної компанії.
Сам ексміністр оборони назвав те, що відбувається, "театром" і зазначив, що його це не дивує. Він повідомив, що перебуває у відпустці в Канаді та має намір повернутися наприкінці червня.
"Сьогоднішній театр, чесно кажучи, мене не здивував і не стурбував. Я повторюватиму собі, як я пишаюся тим, як ми допомогли Україні. Я зробив би це знову і знову", – підкреслив Надь.
Нинішній уряд Словаччини також закликав поліцію провести розслідування щодо попереднього уряду за передання Україні винищувачів МІГ-29 та системи протиповітряної оборони.
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