У Словаччині затримали підозрюваних у фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Європейська прокуратура у Братиславі затримала вісім людей у справі про зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті прокуратури.
Зазначається, що 18 червня прокуратура провела заходи зі збору доказів у рамках розслідування підозри у зловживанні коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Приблизний збиток складає 7,4 млн євро.
Було затримано вісім осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.
У квітні 2025 року Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо високопосадовців Міністерства оборони, яких підозрюють у нецільовому використанні коштів, виділених на військову допомогу Україні.
З лютого 2022 року по березень того ж року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали до Європейського фонду миру (EPF) заявки на відшкодування витрат на військову допомогу, надану Україні, а саме – за поставлені боєприпаси.
За даними слідства, підозрювані нібито навмисно порушили свої обов'язки, а також бюджетні правила, видавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній.
Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути придбані за завищеною ціною.
- 18 червня поліція Словаччини намагалася затримати колишнього міністра оборони країни Ярослава Надя та інших колишніх чиновників у рамках розслідування щодо надання військової допомоги Україні.
- Сам ексміністр оборони назвав те, що відбувається, "театром" і зазначив, що його це не дивує. Він повідомив, що перебуває у відпустці в Канаді та має намір повернутися наприкінці червня.