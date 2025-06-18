У Словаччині затримали підозрюваних у фальсифікації з цінами на боєприпаси для України

Поліція Словаччини (Фото: www.eppo.europa.eu)

Європейська прокуратура у Братиславі затримала вісім людей у справі про зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті прокуратури.

Зазначається, що 18 червня прокуратура провела заходи зі збору доказів у рамках розслідування підозри у зловживанні коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Приблизний збиток складає 7,4 млн євро.

Було затримано вісім осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.

У квітні 2025 року Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо високопосадовців Міністерства оборони, яких підозрюють у нецільовому використанні коштів, виділених на військову допомогу Україні.

З лютого 2022 року по березень того ж року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали до Європейського фонду миру (EPF) заявки на відшкодування витрат на військову допомогу, надану Україні, а саме – за поставлені боєприпаси.

За даними слідства, підозрювані нібито навмисно порушили свої обов'язки, а також бюджетні правила, видавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній.

Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути придбані за завищеною ціною.