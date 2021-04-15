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В случае авиаудара история российской боевой авиации закончится лет на пять – Арестович

15.04.2021, 17:42
В случае авиаудара история российской боевой авиации закончится лет на пять – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

В случае авиаудара по Украине со стороны России будут уничтожены десятки российских самолетов, что выведет из строя боевую авиацию РФ примерно на пять лет. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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По его прогнозам, вероятность полномасштабной войны с РФ составляет около 2-3%, вероятность обострения на уже существующем фронте — 70%.

Арестович отметил, что группировка российских войск у Брянска не создает угрозы взятия Киева. "Там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли", – сказал он.

В случае авиаудара со стороны РФ украинская система противовоздушной обороны способна сбить десятки самолетов.

"Наши ПВО не в лучшем состоянии, но все-таки что-то есть. Если грузины сбили восемь самолетов и повредили 14, мы собьем 80, а повредим 140. На этом история российской боевой авиации закончится лет на пять. Они могут вообще выставить 250 самолетов, но если треть собьем, то..." – сказал Арестович.

"Даже при военной победе российские войска потеряют боеспособность на несколько лет вперед благодаря потерям. Может ли Путин позволить себе заплатить такую цену, если он победит в кавычках, он, конечно, не победит, но представим себе, он не сможет оборонять Россию в других местах, на том же Кавказе, на Курилах, в Сирии и так далее" — продолжил Арестович.

По его словам, Украина сейчас принимает много мер по обеспечению безопасности и обороны, которые "не стоит публично обсуждать".

  • Ранее Арестович заявлял, что обострение ситуации на Донбассе связано с тремя причинами: учениями НАТО, новой холодной войной между США и Россией, а также желаем Кремля добиться уступок в переговорах в нормандском формате. 
  • Вчера начальник главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов на заседании комитета Рады по нацбезопасности рассказал депутатам о трех вариантах действий России, которые прогнозирует разведка.
Вадим Ребрина
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Россия Донбасс Крым Алексей Арестович
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