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В случае взрыва Запорожской АЭС ядерное облако накроет также Россию – глава комитета Рады

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 05:19
В случае взрыва Запорожской АЭС ядерное облако накроет также Россию – глава комитета Рады - Фото
Скриншот с видео

Эксперт по вопросам экологии, глава комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко заявил, что ядерное облако, в случае взрыва радиоактивных материалов на Запорожской АЭС, накроет также территорию России. Об этом он сказал в эфире телеканала Рада.

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"Возможность пожара в реакторе существует. Но намного важнее угроза выведения из строя реактора, то есть прекращение стабильной работы реактора. Это угроза, как в случае ЧАЭС, взрыва", – сказал Бондаренко.

По его словам, если будет нарушен режим эксплуатации реактора, это может угрожать неконтролируемой ядерной реакцией и взрывом радиоактивных материалов.

Бондаренко обратился к россиянам: "Дорогие россияне, господин Путин – абсолютно сумасшедший. То, что он сейчас делает – это геноцид не только Европы, но и России. Исходя из существующей розы ветров, ядерное облако, облако, которое будет содержать радиоактивные материалы, накроет Кубань, Краснодарский край, Ростовскую область, западный и северный Кавказ. Крым не ваш, вам его не жалко, но он тоже будет накрыт. Взрыв на Запорожской АЭС, если он произойдет, будет сравним со взрывом вашей Ростовской АЭС и Курской АЭС вместе взятых. Остановите руководство вашей страны любой ценой. Не допустите геноцида".

Сейчас, по его словам, идут переговоры с МАГАТЭ, другими субъектами контроля ядерной энергетики. "Но фактически нам нужно остановить боевые действия на территории Запорожской АЭС", – отметил депутат.

  • Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС. О пожаре уже написали все мировые СМИ. 
  • ГСЧС сообщает, что противопожарное состояние Запорожской АЭС в норме. Пожарных сначала пропустили на станцию, но впоследствии заблокировали их работу.
  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, реактор станции в опасности, заявил и.о. гендиректора ЗАЭС Игорь Мурашов.
Вадим Ребрина
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Олег Бондаренко радиация катастрофа заэс Запорожская АЭС
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