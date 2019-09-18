В Слуге народа бунт из-за императивного мандата - УП

Фракция Слуги народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты от Слуги народа, недовольные законопроектом об императивном мандате авторства их же однопартийцев, настояли на том, чтобы в документ до рассмотрения его депутатами были внесены правки. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителей фракции Слуга народа.

Законопроект №1038, против которого категорически высказались некоторые группы фракции, предусматривает лишение депутата мандата, если он отказывается быть членом фракции партии, от которой он избирался, или хочет выйти из этой фракции.

"Некоторые группы категорически отказывались в любом виде рассматривать этот законопроект. Там чаты разрывались, ссоры были ужасные, когда появился еще один законопроект - №1045 - и депутатам о нем никто не сообщил", - сказал один из собеседников издания.

По словам другого источника, большинство депутатов СН вообще хотят, чтобы законопроект №1038 был отозван. Пока договорились с главой фракции Давидом Арахамией, что документ снимут с рассмотрения. В то же время каждая из 15-ти групп фракции выдвинет по одному представителю для доработки законопроекта.

12 сентября Арахамия заявил, что законопроект №1038 решено снять с рассмотрения. Он рассказал, что законопроект вызвал "очень бурные внутренние дискуссии" и заявил, что это "не должен быть закон про инакомыслие, а закон про внутреннее предательство".

Тем временем президент Владимир Зеленский считает, что именно закон об императивном мандате должен "регулировать" проблему неперсонального голосования депутатов.