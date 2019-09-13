Зеленский о кнопкодавстве: Пусть закон регулирует

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание за неперсональное голосование депутатов Верховной Рады должен регулировать закон об императивном мандате, который должны принять депутаты. Об этом он сказал на форуме Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Зеленский сказал, что депутаты от Слуги народа, которые кнопкодавили в парламенте, совершили "большую ошибку". "Я знаю, что им передали, они извинились", — сказал он.

На вопрос, лишат ли провинившихся депутатов мандатов, Зеленский ответил, что "есть законодательство, которое это регулирует".

"Пусть все депутаты Верховной Рады примут закон про императивный мандат, и пусть закон регулирует это дело, а не президент регулирует каждого депутата", — сказал президент.

"Це їхня велика помилка", - Зеленський про кнопкодавів pic.twitter.com/kpDzQ16Vze — Українська правда (@ukrpravda_news) September 13, 2019

До начала работы новой Рады "слуги народа" обещали сложить мандаты, если их поймают на кнопкодавстве. С той поры уже двое нардепов Слуги народа попались на горячем: сначала Сергей Литвиненко и затем Елена Копанчук. Также уличили в неперсональном голосовании самовыдвиженца Александра Ковалева.

Какой именно законопроект об императивном мандате имеет в виду Зеленский, непонятно.

Он внес законопроект по кнопкодавству еще 21 июня, он предусматривал уголовную ответственность. Но в первый же день работы новой Рады документ по неизвестным причинам отозвали.

Также, как стало известно вчера, 12 сентября, с рассмотрения снят законопроект №1038, который позволял фракции лишать мандата депутатов (закон об императивном мандате).

В этот же день Зеленский внес в Раду законопроект 1027, которым предлагает внести изменения в ст. 81 Конституции, чтобы лишать кнопкодавов мандата.