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В Слуге народа хотят обжаловать победу Балоги. Он ответил

В Слуге народа хотят обжаловать победу Балоги. Он ответил - Фото
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23.07.2019, 14:01

Нардеп хочет, чтобы результат голосования установила избирательная комиссия, а не суд

Президентская партия Слуга народа собирается обжаловать победу нардепа Виктора Балоги на 69 округе в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook

"В Закарпатской области на 68 и 69 округах зафиксировано множество нарушений и массовый подкуп", - говорится в сообщении.

Балога написал в Facebook, что не против пересчитать голоса, но при условии, чтобы результат установила избирательная комиссия, а не суд, поскольку "судьи - это такие люди, которые не читают законов, а во всем поддерживают того, кто представляет власть".

Балога набрал на выборах 35,8% (21 265 голосов), опередив кандидата от президентской партии Эдгара Токара (34,4%, 20 467 голосов).

Досрочные выборы в парламент прошли 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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Слуга народа выборы фальсификация Виктор балога Эдгар Токар
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