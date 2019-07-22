"Хозяин" Закарпатья Балога все-таки прошел в Раду

Виктор Балога

Нардеп Виктор Балога снова проходит в Раду на 69-м избирательном округе в Закарпатской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 100% голос на округе.

Балога набрал 35,8% (21 265 голосов), опередив кандидата от партии Слуга народа Эдгара Токара (34,4%, 20 467 голосов).

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По итогам подсчета 75% голосов Токар опережал Балогу.

В 2012 году Балога был избран нардепом VII созыва - 49,42% голосов, в 2014-м - в Раду VIII созыва (61,9%).

В целом ЦИК обратала уже более 70% голосов, лидирует президентская партия.

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