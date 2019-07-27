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В Слуге народа хотят заменить госадминистрации на префектуры

В Слуге народа хотят заменить госадминистрации на префектуры - Фото
Александр Корниенко (фото - скриншот видео)
27.07.2019, 23:49

Реформа предусматривает увеличение полномочий властей местного уровня и уменьшение роли государственных администраций

Партия Слуга народа собирается реформировать административное устройство в Украине, уменьшив роль госадминистраций и заменив их на префектуры. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью изданию LB.

Он отметил, что идея эта не новая, "ей почти пять лет".

"Реформа предусматривает увеличение полномочий властей местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов", - пояснил Корниенко.

По его словам, проект об институте префектов, который уже разработало правительство, учтут, однако "что-то будет делаться с нуля, что-то – дорабатываться".

В целом в Украине планируют оставить 10 районов.

Как сообщалось ранее, Корниенко также сообщил, кем могут заменить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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децентрализация Слуга народа Александр Корниенко
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