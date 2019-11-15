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В Слуге народа надеются на волю Путина для мира на Донбассе

В Слуге народа надеются на волю Путина для мира на Донбассе - Фото
Александр Завитневич (фото - Facebook нардепа)
15.11.2019, 11:45

Завитневич считает, что прекратить войну можно "за один день": если будет приказ перестать стрелять от властей РФ и Украины "военным с обеих сторон"

Достижение быстрого мира на Донбассе - не проблема для нынешнего руководства Украины, однако это "слишком сложное" решение для российского лидера Владимира Путина. Так считает глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич, пишет BBC News Украина.

"Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все. РФ не признаёт, что они присутствуют в конфликте, но весь мир об этом знает", - напомнил депутат.

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По словам представителя фракции Слуга народа, у президента Владимира Зеленского "есть политическая воля к миру".

"Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - говорит Завитневич.

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Донбасс владимир путин разведение войск Александр Завитневич
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