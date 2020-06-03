В Слуге народа назначили руководителей парторганизаций в девяти областях

Партия Слуга народа назначила руководителей партийных ячеек в девяти областях. Об этом сообщает пресс-служба партии.
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Областные организации партии возглавили:
- Винницкая область - нардеп Инна Борзова;
- Волынская область - нардеп Валерий Стернийчук;
- Житомирская область - нардеп Андрей Клочко;
- Ивано-Франковская область - нардеп Елена Винтоняк;
- Ровенская область - предприниматель Юрий Липский, работавший в областном штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов;
- Харьковская область - нардеп Павел Сушко;
- Хмельницкая область - нардеп Сергей Мандзий;
- Черновицкая область - предприниматель Виталий Другановский, возглавлявший областной штаб Зеленского во время президентских выборов;
- Черниговская область - нардеп Павел Халимон.
Кандидатуры предварительно были согласованы высшим советом Слуги народа и избраны членами областных парторганизаций.
Глава партии Александр Корниенко подчеркнул, что назначенные руководители возглавили не временные предвыборные штабы, а областные организаии партии, которые продолжат действовать и после местных выборов.