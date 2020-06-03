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В Слуге народа назначили руководителей парторганизаций в девяти областях

В Слуге народа назначили руководителей парторганизаций в девяти областях - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
03.06.2020, 12:56

Кандидатуры предварительно были согласованы высшим советом Слуги народа и избраны членами областных парторганизаций

Партия Слуга народа назначила руководителей партийных ячеек в девяти областях. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Областные организации партии возглавили:

- Винницкая область - нардеп Инна Борзова;

- Волынская область - нардеп Валерий Стернийчук;

- Житомирская область - нардеп Андрей Клочко;

- Ивано-Франковская область - нардеп Елена Винтоняк;

- Ровенская область - предприниматель Юрий Липский, работавший в областном штабе Владимира Зеленского во время президентских выборов;

- Харьковская область - нардеп Павел Сушко;

- Хмельницкая область - нардеп Сергей Мандзий;

- Черновицкая область - предприниматель Виталий Другановский, возглавлявший областной штаб Зеленского во время президентских выборов;

- Черниговская область - нардеп Павел Халимон.

Кандидатуры предварительно были согласованы высшим советом Слуги народа и избраны членами областных парторганизаций.

Глава партии Александр Корниенко подчеркнул, что назначенные руководители возглавили не временные предвыборные штабы, а областные организаии партии, которые продолжат действовать и после местных выборов.

  • 19 мая нардепы из фракции Слуга народа обратились к Зеленскому с просьбой провести партийные праймериз для выбора кандидатов на должности мэров украинских городов.
  • В тот же день глава фракции СН Давид Арахамия заверил, что местные выборы не будут перенесены.
Денис Юдин
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