В Слуге народа не поддержали законопроект о дезинформации

В Слуге народа не поддерживают законопроект о дезинформации в том виде, в каком он сейчас есть. Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев на круглом столе в Украинском кризисном медиа центре.
По словам Потураева, члены профильного комитета Рады не поддерживают законопроект, предложенный Минкультом. "В нем очень много багов, которые надо пофиксить", - заявил Потураев.
Также он отметил, что законопроект получил негативный отклик от рабочей группы, которая писала законопроект о медиа.
Потураев подчеркнул, что комитет Рады не планировал рассматривать законопроект в нынешнем виде, и министр культуры Владимир Бородянский совершенно обоснованно заявил, что его нужно дорабатывать.
При этом Потураев отметил необходимость принятия подобного законопроекта в условиях информационной войны.
Читайте мнение: Законопроект о дезинформации. Какая доработка? Нужен новый проект