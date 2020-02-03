В Слуге народа не поддержали законопроект о дезинформации

Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Слуге народа не поддерживают законопроект о дезинформации в том виде, в каком он сейчас есть. Об этом заявил депутат от фракции Слуга народа, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев на круглом столе в Украинском кризисном медиа центре.

По словам Потураева, члены профильного комитета Рады не поддерживают законопроект, предложенный Минкультом. "В нем очень много багов, которые надо пофиксить", - заявил Потураев.

Также он отметил, что законопроект получил негативный отклик от рабочей группы, которая писала законопроект о медиа.

Потураев подчеркнул, что комитет Рады не планировал рассматривать законопроект в нынешнем виде, и министр культуры Владимир Бородянский совершенно обоснованно заявил, что его нужно дорабатывать.

При этом Потураев отметил необходимость принятия подобного законопроекта в условиях информационной войны.

В соответствии с проектом закона Министерства культуры, молодежи и спорта, в частности, появляется должность "уполномоченного по вопросам информации", а также предлагается установить уголовную ответственность "за системное и умышленное массовое распространение дезинформации".

проектом закона 31 января мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила , что законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

Сегодня Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации необходимо доработать.

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