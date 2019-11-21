В Слуге народа объяснили отсутствие трудоустроенных сотрудников

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Слуге народа объяснили, почему партия не имеет официально труддоустроенных сотрудников, согласно информации из своего финансового отчета. Тему прокомментировал глава СН Александр Корниенко, передает УП.

По словам Корниенко, сейчас партия использует услуги волонтеров, а для ведения бухгалтерии и юридических вопросов привлекает исполнителей на условиях аутсорса. Во время избирательной кампании, говорит нардеп, партия сотрудничала в том числе с общественными организациями, поддержавшими ее. В качестве примера он привел "Команду Зе", которую сам возглавлял.

"В ближайшее время мы планируем переходить с волонтариата на оплачиваемую деятельность в связи с развитием партии, открытием офисов по всей стране и партийного хаба в Киеве. Что касается основных сервисных функций - бухгалтерия и юридическое обслуживание - то отдали в свое время эти услуги на аутсорс, что указано в отчете", - пояснил он.

20 ноября в Комитете избирателей заявили, что СН не имеет официально трудоустроенных сотрудников, а также зарегистрированных парторганизаций со статусом юридического лица.

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