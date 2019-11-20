Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа официально никто не работает - КИУ

В Слуге народа официально никто не работает - КИУ - Фото
Съезд партии Слуга народа (Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net)
20.11.2019, 16:13

Партия была зарегистрирована в марте 2016 года

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа не имеет официально трудоустроенных сотрудников. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет политсилы за третий квартал 2019 года.

В организации отметили, что в соответствующей графе отчета указана цифра ноль. Для примера, в Батькивщине официально работают 73 человека, Европейской солидарности - 46, Голосе - три, Радикальной партии - 20, Самопомощи - 264, Европейской стратегии Гройсмана - три. В КИУ добавили, что Слуга народа также официально не тратила средства на заработную плату. Всего за июль-сентябрь СН потратила 240 млн гривень. Президентская партия также не имеет ни одной зарегистрированной партийной организации со статусом юридического лица, добавили в КИУ.

В Комитете поясняют, что закон допускает существование местных партийных организаций без юрстатуса. Что касается отсутствия официально трудоустроенных сотрудников, то в КИУ допускают возможную выплату теневых зарплат - "в конвертах".

Официально партия СН была зарегистрирована 31 марта 2016 года.

Читайте также: Стало известно, сколько стоило обучение Слуги народа в Трускавце

Напишите нам
Слуга народа КИУ партии сотрудники
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 