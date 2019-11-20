В Слуге народа официально никто не работает - КИУ

Съезд партии Слуга народа (Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net)

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа не имеет официально трудоустроенных сотрудников. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет политсилы за третий квартал 2019 года.

В организации отметили, что в соответствующей графе отчета указана цифра ноль. Для примера, в Батькивщине официально работают 73 человека, Европейской солидарности - 46, Голосе - три, Радикальной партии - 20, Самопомощи - 264, Европейской стратегии Гройсмана - три. В КИУ добавили, что Слуга народа также официально не тратила средства на заработную плату. Всего за июль-сентябрь СН потратила 240 млн гривень. Президентская партия также не имеет ни одной зарегистрированной партийной организации со статусом юридического лица, добавили в КИУ.

В Комитете поясняют, что закон допускает существование местных партийных организаций без юрстатуса. Что касается отсутствия официально трудоустроенных сотрудников, то в КИУ допускают возможную выплату теневых зарплат - "в конвертах".

Официально партия СН была зарегистрирована 31 марта 2016 года.

10 октября в Слуге народа появился новый глава партии. Его избрали вместо спикера Дмитрия Разумкова.

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