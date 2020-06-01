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В Слуге народа определились с кандидатом на должность министра экологии

В Слуге народа определились с кандидатом на должность министра экологии - Фото
Роман Абрамовский (Фото: пресс-служба Минрегиона)
01.06.2020, 20:31

Во фракции партии Слуга народа одобрили кандидатуру Романа Абрамовского на пост министра экологии

Фракция Слуга народа провела собеседование с кандидатом на должность министра экологии Романом Абрамовским. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты одобрительно высказались по кандидатуре Абрамовского, в том числе профильный комитет Рады.

Нардеп от СН Роман Грищук прогнозирует, что голосование за министра экологии состоится на текущей пленарной неделе.

Роман Абрамовский родилася в 1973 году. В 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.

  • Сегодня фракция СН одобрила кандидатов на пост министра культуры и вице-премьер-министра по европейской интеграции.
  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено на два ведомства.
    Временной исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды была Ольга Буславец.
    27 мая Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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министр экологии Роман Абрамовский
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