В Слуге народа определились с кандидатом на должность министра экологии

Роман Абрамовский (Фото: пресс-служба Минрегиона)

Фракция Слуга народа провела собеседование с кандидатом на должность министра экологии Романом Абрамовским. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты одобрительно высказались по кандидатуре Абрамовского, в том числе профильный комитет Рады.

Нардеп от СН Роман Грищук прогнозирует, что голосование за министра экологии состоится на текущей пленарной неделе.

Роман Абрамовский родилася в 1973 году. В 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал замминистра энергетики и защиты окружающей среды.