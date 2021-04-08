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В Слуге народа озвучили повестку внеочередных заседаний Рады на следующей неделе

08.04.2021, 15:05
В Слуге народа озвучили повестку внеочередных заседаний Рады на следующей неделе - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На следующей неделе Верховная Рада кроме обычных заседаний проведет внеочередные заседания во вторник и четверг. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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Внеочередные заседания потребуются, поскольку Рада рассматривает более 3000 поправок к законопроекту о дерегуляции земельных отношений.

В Слуге народа планируют рассмотреть на внеочередных заседаниях законопроекты:

– №4533, о конституционной процедуре, регулирует обращения в Конституционный суд;

– №4651, о лишении свободы за неподачу или существенную ложь в декларациях топ-чиновников;

– №4210, об оптимизации оборонного планирования с учетом опыта стран НАТО и Евросоюза;

– №4475, №4398 и №4399, предотвращающие банкротство и лишение жилья валютных должников;

– №5014, о праве выбора выпускниками школ выбирать форму оценки результатов обучения, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19;

– №3774, о противодействии рейдерству;

– №4535, об институте старост, и ряд других.

Повестка может быть расширена.

Денис Юдин
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верховная рада внеочередное заседание Евгения Кравчук
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