В Слуге народа озвучили повестку внеочередных заседаний Рады на следующей неделе
На следующей неделе Верховная Рада кроме обычных заседаний проведет внеочередные заседания во вторник и четверг. Об этом в Facebook сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
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Внеочередные заседания потребуются, поскольку Рада рассматривает более 3000 поправок к законопроекту о дерегуляции земельных отношений.
В Слуге народа планируют рассмотреть на внеочередных заседаниях законопроекты:
– №4533, о конституционной процедуре, регулирует обращения в Конституционный суд;
– №4651, о лишении свободы за неподачу или существенную ложь в декларациях топ-чиновников;
– №4210, об оптимизации оборонного планирования с учетом опыта стран НАТО и Евросоюза;
– №4475, №4398 и №4399, предотвращающие банкротство и лишение жилья валютных должников;
– №5014, о праве выбора выпускниками школ выбирать форму оценки результатов обучения, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19;
– №3774, о противодействии рейдерству;
– №4535, об институте старост, и ряд других.
Повестка может быть расширена.
- 30 марта 2021 года Рада на внеочередном заседании приняла закон о помощи ФОПам.
- В тот же день был принят закон о срочном призыве резервистов при обострении ситуации.
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