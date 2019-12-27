В Слуге народа предлагают смягчить условия для прогулов

36 депутатов от фракции Слуга народа предлагают парламенту изменить основания для отмены денежных выплат за прогулы. Об этом говорится в законопроект №2658, передает корреспондент LIGA.net.
Согласно действующему регламенту Верховной Рады, нардепу не компенсируют расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, если: на протяжении месяца он без уважительных причин не принимал участие в более чем 30% голосований.
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Нардепы от СН (в том числе первый заместитель фракции Александр Корниенко) предлагают изменить эту норму и прописать, что выплаты прекращаются, если нардеп не голосовал за принятие законопроектов в первом, втором и третьем чтении, за предложения президента к ветированному им закону, а также за постановление или другой акт парламента.
То есть "слуги народа" предлагают, чтобы голосования за поправки во время второго чтения не учитывались при начислении депутатской зарплаты.
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