В Слуге народа предлагают смягчить условия для прогулов

Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

36 депутатов от фракции Слуга народа предлагают парламенту изменить основания для отмены денежных выплат за прогулы. Об этом говорится в законопроект №2658, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно действующему регламенту Верховной Рады, нардепу не компенсируют расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, если: на протяжении месяца он без уважительных причин не принимал участие в более чем 30% голосований.

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Нардепы от СН (в том числе первый заместитель фракции Александр Корниенко) предлагают изменить эту норму и прописать, что выплаты прекращаются, если нардеп не голосовал за принятие законопроектов в первом, втором и третьем чтении, за предложения президента к ветированному им закону, а также за постановление или другой акт парламента.

То есть "слуги народа" предлагают, чтобы голосования за поправки во время второго чтения не учитывались при начислении депутатской зарплаты.

16 октября Рада одобрила отмену выплат депутатам-прогульщикам.

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