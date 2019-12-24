Прогульщики в Раде. В КИУ посчитали безответственных нардепов

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

В декабре этого года больше всего заседания Верховной Рады пропускали нардепы группы За майбутнє (в среднем в Раду ходили 70% депутатов группы), Оппозиционной платформы - За життя (показатели посещения на уровне 63%), Батькивщины - 60%. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Лишь половина депутатов посетили все заседания Верховной в этом месяце. Всего за месяц было 14 пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов или 56% от состава Рады. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов - девять и меньше заседаний.

Среди фракций высокие показатели посещаемости у Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса. В среднем на заседаниях были зарегистрированы 82% депутатов Слуги народа, 75% - Европейской солидарности и 75% - Голоса.

"По сравнению с ноябрем количество депутатов-прогульщиков несколько возросла. Если в ноябре все пленарные заседания Рады посетили 299 депутатов, то в декабре - только 240. При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. Был принят избирательный кодекс, внесены законодательные изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и о противодействии отмыванию средств", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.