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Прогульщики в Раде. В КИУ посчитали безответственных нардепов

Прогульщики в Раде. В КИУ посчитали безответственных нардепов - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
24.12.2019, 11:40

По данным КИУ, лишь половина депутатов посетили все заседания парламента в декабре 2019 года

В декабре этого года больше всего заседания Верховной Рады пропускали нардепы группы За майбутнє (в среднем в Раду ходили 70% депутатов группы), Оппозиционной платформы - За життя (показатели посещения на уровне 63%), Батькивщины - 60%. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Лишь половина депутатов посетили все заседания Верховной в этом месяце. Всего за месяц было 14 пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов или 56% от состава Рады. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов - девять и меньше заседаний.

Среди фракций высокие показатели посещаемости у Слуги народа, Европейской солидарности и Голоса. В среднем на заседаниях были зарегистрированы 82% депутатов Слуги народа, 75% - Европейской солидарности и 75% - Голоса.

"По сравнению с ноябрем количество депутатов-прогульщиков несколько возросла. Если в ноябре все пленарные заседания Рады посетили 299 депутатов, то в декабре - только 240. При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. Был принят избирательный кодекс, внесены законодательные изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и о противодействии отмыванию средств", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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Слуга народа За життя рада голос Батькивщина КИУ прогульщики европейская солидарность
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