Порошенко, Дубинский, Кива. Кого из нардепов накажут за прогулы

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить выплаты 81 депутату, которые пропустили в ноябре более 30% голосований. Об этом говорится в решении комитета от 12 декабря, сообщает корреспондент LIGA.net.

Комитет проанализировал сведения об учете рабочего времени нардепов, которые в ноябре без уважительных причин не принимали участие в более чем 30% голосований и не были на более чем 50% заседаний комитетов.

В связи с этим они обратились к Разумкову с представлением о выдаче распоряжения о прекращении выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года 81 депутату.

В частности, под "санкции" должны попасть: замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, депутаты от СН Александр Дубинский и Максим Бужанский, депутаты от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин и Илья Кива, а также депутат от Европейской солидарности Петр Порошенко.

Согласно законодательству, нардепу ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. К примеру, за сентябрь Порошенко получил 42 тысячи гривень зарплаты.