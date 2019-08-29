В Слуге народа рассказали о премьер-министре и судьбе коалиции

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Корниенко, заместитель главы партии Слуга народа, сообщил в комментарии журналистам, что в 12:20 состоится первое учредительное заседание фракции, на которой выдвинут кандидатуру премьер-министра Украины.

"Мы получили 254 мандата, а это означает что у нас есть все права коалиции", - сказал он. По его словам, на этом заседании будет создана фракция Слуга народа, выберут главу фракции, его 15 заместителей.

"На этом же заседании мы проголосуем за обращение к президенту, как коалиция, за кандидатуру (премьер-министра - ред.), отправим документ Андрею Иосифовичу (Богдану - ред.) соответствующей курьерской службой, а потом Офис президента вернет ее в Раду. Это может быть кандидатура, которую все называют, или другая", - сообщил Корниенко.

Во время комментария, Корниенко случайно оговорился, сказав, что после всех процедур "Алексей (Гончарук - ред.) выступит с трибуны Рады".

Корниенко отметил, что, вероятнее всего, должности вице-премьера будут упразднены: "Может их вообще не будет, а зачем они нужны?"

Также Корниенко прогнозирует что за ближайшие две недели будет принято около 100 законопроектов. По его словам, заседание будет продолжено до того момента, пока депутаты не пройдут весь всю запланированную повестку дня.

Сегодня Верховная Рада IX созыва начала работу, депутаты принесли торжественную присягу.

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