В Слуге народа отреагировали на скандал с Галушко. Извиняются за его поведение

Депутат Слуги народа Николай Галушко, попавший в скандал с патрульными, заявил, что "знал о существовании" этого видео за 2020 год, потому что тогдашний глава МВД Арсен Аваков вроде бы "шантажировал" его им. В партии осуждают поведение депутата, сообщила представитель Слуги народа Юлия Палийчук в Telegram.

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По словам Палийчук, видео записали 18 декабря 2020 года. Галушко уверяет, что знал о существовании записи, потому Аваков якобы угрожал его обнародовать, если тот не проголосует за нужные инициативы.

Представитель сообщает, что депутат утверждает, что видео все же выложили из-за его позиции во время голосования за отставку главы МВД 15 июля. А дату обнародования выбрали потому, что она совпадает с нынешним периодом года, поэтому инцидент можно воспринять как недавний, говорит Галушко.

Во фракции осудили действия депутата и заявили, что шантаж, даже если он был, отнюдь не оправдывает его. Этот поступок будет рассматривать нравственный комитет партии и "определит соответствующую меру наказания".

Liga.net обратилась за комментарием к Авакову.

22 декабря журналист Михаил Ткач написал пост в Facebook, в котором утверждает, что Галушко оскорблял патрульных. По его словам, полиция остановила за пересечение двойной сплошной автомобиль с водителем депутата, а нардеп приехал его "освобождать".

В видео слышно множество матов из уст человека, похожего на Галушко. В частности, этот человек называет одного патрульного "наркоманом", а полицейских в целом – "дебилами".

В декабре 2021 года в сети появилось два похожих видео с разборками с полицией. Заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, который был на этих записях, уволили.

После этого инцидента к его персоне было приковано внимание журналистов, которые сообщали, в частности, о якобы наличии у него паспорта РФ. Также вышло расследование о проживании Гогилашвили в одном доме с главой военной разведки Кириллом Будановым.

Марина Тищенко

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