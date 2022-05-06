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В СНБО предупредили о возможных массированных обстрелах 8 и 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 23:21
В СНБО предупредили о возможных массированных обстрелах 8 и 9 мая - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

8 и 9 мая российские оккупанты могут обстреливать территорию Украины, чтобы похвастаться победами на фронте, поэтому украинцам нужно быть внимательным к воздушным тревогам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – сказано в сообщении.

В СНБО призывают накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. И просят строго придерживаться правил комендантского часа.

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Яна Катасонова
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9 мая 8 мая обстрел снбо война
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