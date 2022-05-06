В СНБО предупредили о возможных массированных обстрелах 8 и 9 мая
06.05.2022, 23:21
Иллюстративное фото: ЕРА
8 и 9 мая российские оккупанты могут обстреливать территорию Украины, чтобы похвастаться победами на фронте, поэтому украинцам нужно быть внимательным к воздушным тревогам. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
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"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – сказано в сообщении.
В СНБО призывают накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. И просят строго придерживаться правил комендантского часа.
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