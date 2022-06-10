UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Средиземном море у России 18 кораблей и 2 субмарины, они под наблюдением – Италия

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 14:08
В Средиземном море у России 18 кораблей и 2 субмарины, они под наблюдением – Италия - Фото
Адмирал Энрико Кредендино (Фото - EPA)

Группировка военно-морских сил России в Средиземном море насчитывает 18 надводных кораблей, две подводные лодки и постепенно усиливается. Об этом начальник штаба ВМС Италии адмирал Энрико Кредендино заявил в интервью Corriere della Sera.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адмирал отметил, что такой концентрации военного присутствия России в Средиземном море никогда прежде не было.

"Когда боевые подводные ракетоносцы ходят у границ территориальных вод, мы обязаны их идентифицировать и установить за ними постоянное наблюдение", – сказал Кредендино. При этом он считает, что сейчас корабли ВМС РФ "не представляют угрозы".

Адмирал также ответил на вопрос о том, готовы ли корабли флота Италии участвовать в сопровождении транспорта с украинским зерном после того, как будут разблокированы черноморские порты. Он сказал, что Италия "готова содействовать как сопровождению транспорта с продовольствием, так и разминированию украинских прибрежных вод".

  • 27 февраля Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России, если они направляются из Средиземного моря в Черное.  
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
средиземное море разминирование вмс россии ВМС Италии Энрико Кредендино
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 