В Средиземном море у России 18 кораблей и 2 субмарины, они под наблюдением – Италия

Группировка военно-морских сил России в Средиземном море насчитывает 18 надводных кораблей, две подводные лодки и постепенно усиливается. Об этом начальник штаба ВМС Италии адмирал Энрико Кредендино заявил в интервью Corriere della Sera.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адмирал отметил, что такой концентрации военного присутствия России в Средиземном море никогда прежде не было.

"Когда боевые подводные ракетоносцы ходят у границ территориальных вод, мы обязаны их идентифицировать и установить за ними постоянное наблюдение", – сказал Кредендино. При этом он считает, что сейчас корабли ВМС РФ "не представляют угрозы".

Адмирал также ответил на вопрос о том, готовы ли корабли флота Италии участвовать в сопровождении транспорта с украинским зерном после того, как будут разблокированы черноморские порты. Он сказал, что Италия "готова содействовать как сопровождению транспорта с продовольствием, так и разминированию украинских прибрежных вод".

27 февраля Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России, если они направляются из Средиземного моря в Черное.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.