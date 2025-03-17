В США хотят представить законопроект, определяющий критиков Трампа "психами" – Fox News

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Пятеро сенаторов Республиканской партии от Миннесоты планируют представить законопроект, определяющий чрезмерных критиков президента Дональда Трампа психически нездоровыми людьми. Об этом пишут Fox News и Newsweek.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным Fox News, законопроект предусматривает добавление термина "синдром безумия Трампа" к официальному определению психических заболеваний в штате.

Согласно тексту документа, "синдром безумия Трампа" описывается как "внезапная истерия, которая возникает у обычных людей и является ответом на политику и президентство Дональда Трампа".

"Симптомами" такого "синдрома" могут быть вербальная враждебность президенту США и "открытые акты агрессии и насилия" в отношении его сторонников, добавляет Newsweek.

В то же время журналисты признают, что законопроект вряд ли будет одобрен.

Согласно опросу CNN, 30% американцев считают, что политические решения Трампа улучшили международный статус США, а более половины (54%) считают, что они ухудшили его.

Многие республиканцы также сомневаются в подходе Трампа к внешней политике: 15% считают его решение вредными для позиций США, 18% считают, что его подход к войне России против Украины усугубляет ситуацию для США, а 28% — что он вряд ли принесет долгосрочный мир между странами. Демократы же в основном имеют негативные взгляды по поводу внешней политики Трампа.