У США хочуть представити законопроєкт, який визначає критиків Трампа "психами" – Fox News

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

П'ятеро сенаторів Республіканської партії від Міннесоти планують представити законопроєкт, який би визначав надмірних критиків президента Дональда Трампа психічно нездоровими людьми. Про це пишуть Fox News та Newsweek.

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За даними Fox News, законопроєкт передбачає додавання терміну "синдром божевілля Трампа" до офіційного визначення психічних захворювань у штаті.

Відповідно до тексту документа, "синдром божевілля Трампа" описується як "раптова істерія, яка виникає у звичайних людей і є відповіддю на політику та президентство Дональда Трампа".

"Симптомами" такого "синдрому" можуть бути вербальна ворожість до президента США та "відкриті акти агресії й насильства" щодо його прихильників, додає Newsweek.

Водночас журналісти визнають, що законопроєкт навряд буде схвалений.

Згідно з опитуванням CNN, 30% американців вважають, що політичні рішення Трампа покращили міжнародний статус США, а понад половина (54%) вважає, що вони погіршили його.

Чимало республіканців також сумніваються в підході Трампа до зовнішньої політики: 15% вважають його рішення шкідливими для позицій США, 18% вважають, що його підхід до війни Росії проти України погіршує ситуацію для США, а 28% — що він навряд чи принесе довгостроковий мир між країнами. Демократи ж в основному мають негативні погляди щодо зовнішньої політики Трампа.