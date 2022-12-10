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В США идут дискуссии о передаче Украине беспилотников Reaper – Politico

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 18:10
В США идут дискуссии о передаче Украине беспилотников Reaper – Politico - Фото
Ударный дрон MQ-9 Reaper (фото — US Air Force, Leslie Pratt)

В США обсуждают возможности передачи Украине разведывательно-ударных беспилотников Reaper, но опасаются, что РФ может получить секретные технологии. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на осведомленные с вопросом источники.

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Как пишет издание, Военно-воздушные силы США "решили, что у них есть идеальный план": взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они годами пытались избавиться, и отправить их в Украину. Однако после нескольких месяцев внутренних разногласий Пентагон еще не принял решения.

По данным журналистов, в ВВС США хотели отправить беспилотники Reaper в Украину примерно через месяц после полномасштабного вторжения, но возникли опасения по поводу секретных технологий и того факта, что некоторые из дронов почти наверняка будут сбиты. Это привело к многомесячной тупиковой ситуации.

По словам одного из собеседников журналистов, такая позиция разочаровала украинских чиновников, которые пообещали использовать беспилотники для ударов только по российским позициям на территории Украины, а также пообещали поделиться информацией о целях с США перед нанесением ударов.

В материале говорится, что беспилотники Air Force Reapers и Gray Eagles изначально были в списке желаний Киева, так как они дали бы Украине значительно расширенные возможности наблюдения и нанесения ударов. Руководители General Atomics в течение нескольких месяцев контактировали с украинскими чиновниками, пытаясь достичь соглашения о передаче технологий, которое соответствовало бы требованиям США.

Кроме того, ВВС годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы высвободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклонял это предложение.

В материале подчеркнули, что Украина все еще может получить американские дроны. В оборонном бюджете США на 2023 финансовый год содержится требование о передаче 100 Reaper другому государственному учреждению, что предположительно высвободит часть дронов для отправки в Украину.

СПРАВКА. МQ-9 Reaper – разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в армии США. Скорость – более 400 км/час. Практический потолок – 13 000 м. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. Используется армиями США и Британии. 3 января 2020 года с помощью этого беспилотника был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

  • 9 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн. Туда вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийских снаряды калибра 155 мм, средства противодействия беспилотникам, средства ПВО и прочее.

Читайте также: Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

Оксана Житнюк
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БПЛА беспилотник военная помощь Reaper ударный беспилотник
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