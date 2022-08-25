В США присвоят название военной миссии в Украине и назначат командующего генерала – WSJ

В ближайшие недели администрация президента Джо Байдена планирует присвоить военной миссии по поддержке Украины название и назначить генерала по обучению и военной поддержке Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

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Такое решение означает, что США сможет выделять долгосрочное целевое финансирование Украине, а также специальные оплаты и награды для военнослужащих, участвующих в этой миссии.

Назначение ответственного генерала военной миссии в Украине предполагает создание команды, отвечающей за координацию по обучению украинских военных на протяжении многих лет.

Издание также объясняет, что присвоение названия миссии в Украине признает военную поддержку США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Свобода Ирака", "Несокрушимая свобода" и "Сторожевой свободы".

24 августа Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на общую сумму около $3 млрд.

25 августа Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, во время которого они обсудили дальнейшие действия Украины для победы над Россией.

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Наталия Фреик

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