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В США присвоят название военной миссии в Украине и назначат командующего генерала – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 21:50
В США присвоят название военной миссии в Украине и назначат командующего генерала – WSJ - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

В ближайшие недели администрация президента Джо Байдена планирует присвоить военной миссии по поддержке Украины название и назначить генерала по обучению и военной поддержке Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.

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Такое решение означает, что США сможет выделять долгосрочное целевое финансирование Украине, а также специальные оплаты и награды для военнослужащих, участвующих в этой миссии.

Назначение ответственного генерала военной миссии в Украине предполагает создание команды, отвечающей за координацию по обучению украинских военных на протяжении многих лет.

Издание также объясняет, что присвоение названия миссии в Украине признает военную поддержку США по примеру, как ранее Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане операциями "Свобода Ирака", "Несокрушимая свобода" и "Сторожевой свободы".

  • 24 августа Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на общую сумму около $3 млрд. 
  • 25 августа Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, во время которого они обсудили дальнейшие действия Украины для победы над Россией.

Читайте также: Новый пакет помощи США включает шесть систем ПВО NASAMS. И не только

Наталия Фреик
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военная поддержка война байден
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