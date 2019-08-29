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В США прокомментировали информацию о заморозке помощи Украине

В США прокомментировали информацию о заморозке помощи Украине - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 19:31

Бюджет действительно пересматривается, но "никакие решения не принимались"

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа пересматривает бюджет зарубежной помощи. Об этом Тейлор сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Дипломат заявил, что происходит пересмотр бюджета, и в частности в отношении зарубежной помощи. В этой связи, по его словам, когда происходит пересмотр, финансирование утвержденных программ приостанавливается", - говорится в сообщении издания.

В чем заключается причина пересмотра бюджета, Тейлор, по его словам, не знает.

При этом, согласно сообщению, представитель США заявил, что "никакие решения не принимались". "Но нет никакого решения. Я надеюсь, что решение будет принято вскоре", - сказал Тейлор.

Сегодня издание Politico написало, что администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Это касается $250 млн, которые Вашингтон собирался традиционно выделить Украине на нынешний финансовый год на укрепление системы безопасности и обороны.

Ранее Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.

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