В США расследуют поведение украинки Спартц из-за жалоб ее подчиненных – Politico

Люди, работавшие с конгрессменом, пожаловались, в частности, на сокращение зарплат и запрет на общение с журналистами

Виктория Спартц (Фото: ЭРА)

Комитет по этике Палаты представителей США расследует поведение конгрессмена украинского происхождения Виктории Спартц с подчиненными в ответ на многочисленные жалобы. Об этом пишет Politico со ссылкой на помощников законодательницы, пожелавших остаться анонимными.

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В частности люди заявили, что конгрессмен сокращает зарплаты и запрещает им общаться с журналистами. Также несколько человек ушли из команды после достаточно короткого срока работы на Спартц, говорится в статье.

Отмечено, что получив сообщение о расследовании, Спартц ответила, что "не понимает, о чем идет речь". Ее советник впоследствии ответил, что сотрудники Комитета по этике не связывались с ней.

"Конгрессмен уже давно критикует то, что слишком много людей в Вашингтоне хотят власти, денег и привилегий, а потом разворачиваются и ничего не делают. Когда система привлекается к ответственности, мы получаем анонимные слухи и преувеличенные истории", – сказал он.

Спартц родилась в Носовке Черниговской области, эмигрировала в США в 2000 году в возрасте 22 лет.

После начала полномасштабной войны она одним из первых в Конгрессе призвала помочь Украине и много раз приезжала в 2022 году. В конце 2023 года ее позиция резко изменилась, она раскритиковала законопроект о помощи Украине. Весной 2024 года своими правками Спартц пыталась сбить помощь, затянуть ее рассмотрение и в конце концов отказалась за нее голосовать.

8 мая 2024 года Спартц победила восьмерых конкурентов на праймериз в Индиане, включая представителя штата Чака Гудрича, который раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным, назвав ее "худшим боссом номер один во всем Конгрессе".

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