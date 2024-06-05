У США розслідують поведінку українки Спартц через скарги її підлеглих – Politico

Люди, які працювали з конгресменкою, поскаржилися, зокрема, на скорочення зарплат і заборону спілкуватися з журналістами

Вікторія Спартц (Фото: ЕРА)

Комітет з етики Палати представників США розслідує поводження конгресменки українського походження Вікторії Спартц із підлеглими у відповідь на численні скарги. Про це пише Politico з посиланням на помічників законодавиці, які побажали залишитися анонімними.

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Зокрема люди заявили, що конгресменка скорочує зарплати та забороняє їм спілкуватися з журналістами. Також кілька людей пішли з команди після досить короткого терміну роботи на політикиню, йдеться у статті.

Зазначено, що отримавши повідомлення про етичне розслідування, Спартц відповіла, що "не розуміє, про що йдеться". Її радник згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися із нею.

"Конгресменка вже давно критикує те, що занадто багато людей у Вашингтоні хочуть влади, грошей і привілеїв, а потім розвертаються і нічого не роблять. Коли система притягається до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки й перебільшені історії", – сказав він.

Спартц народилася в Носівці Чернігівської області, емігрувала до США у 2000-му в віці 22 років.

Після початку повномасштабної війни вона однією з перших у Конгресі закликала допомогти Україні й багато разів приїжджала у 2022 році. Наприкінці 2023-го її позиція різко змінилася, вона розкритикувала законопроєкт про допомогу Україні. Навесні 2024-го своїми правками Спартц намагалася збити допомогу, затягнути її розгляд і зрештою відмовилася за неї голосувати.

8 травня 2024 року Спартц перемогла вісьмох конкурентів на праймеріз в Індіані, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих, назвавши її "найгіршим босом номер один в усьому Конгресі".

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