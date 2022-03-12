В США утвердили новые санкции против кремлевских элит и олигархов РФ: список

Вчера, 11 марта, Минфин США утвердил новые санкции в отношении кремлевской элиты, олигархов, политиков, которые поддержали вторжение России на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

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"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили Путину развязать неоправданную и неспровоцированную войну", — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.

Под санкциями США отныне находятся:

→ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, его сын Николай Песков и его дочь Елизавета Пескова;

→ российский олигарх Виктор Вексельберг;

→ правление банка ВТБ:

Ольга Дергунова

Вадим Кулик

Валерий Лукьяненко

Анатолий Печатников

Наталья Кортикс

Максим Кондратенко

Эркин Норов

Святослав Островский

Дмитрий Пьянов

Юрий Андресов

→ депутаты нелегитимной Госдумы России:

Вячеслав Володин

Юрий Афонин

Евгений Калашников

Владимир Кашин

Николай Коломейцев

Алексей Куринний

Иван Мельников

Дмитрий Осадчий

Казбек Тайсаев

Геннадий Зюганов

Вся собственность и финансы пособников Путина отныне в США заблокированы, как и любые организации, которые косвенно имеют к ним отношение.

Ранее США анонсировали введение санкций против членов советов директоров крупных российских финансовых учреждений, 12 депутатов нелегитимной Госдумы, а также жены и взрослых детей пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

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Яна Катасонова

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