В США утвердили новые санкции против кремлевских элит и олигархов РФ: список
Вчера, 11 марта, Минфин США утвердил новые санкции в отношении кремлевской элиты, олигархов, политиков, которые поддержали вторжение России на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили Путину развязать неоправданную и неспровоцированную войну", — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен.
Под санкциями США отныне находятся:
→ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, его сын Николай Песков и его дочь Елизавета Пескова;
→ российский олигарх Виктор Вексельберг;
→ правление банка ВТБ:
Ольга Дергунова
Вадим Кулик
Валерий Лукьяненко
Анатолий Печатников
Наталья Кортикс
Максим Кондратенко
Эркин Норов
Святослав Островский
Дмитрий Пьянов
Юрий Андресов
→ депутаты нелегитимной Госдумы России:
Вячеслав Володин
Юрий Афонин
Евгений Калашников
Владимир Кашин
Николай Коломейцев
Алексей Куринний
Иван Мельников
Дмитрий Осадчий
Казбек Тайсаев
Геннадий Зюганов
Вся собственность и финансы пособников Путина отныне в США заблокированы, как и любые организации, которые косвенно имеют к ним отношение.
- Ранее США анонсировали введение санкций против членов советов директоров крупных российских финансовых учреждений, 12 депутатов нелегитимной Госдумы, а также жены и взрослых детей пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника
Комментарии