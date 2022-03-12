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В США утвердили новые санкции против кремлевских элит и олигархов РФ: список

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 03:35
В США утвердили новые санкции против кремлевских элит и олигархов РФ: список - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 11 марта, Минфин США утвердил новые санкции в отношении кремлевской элиты, олигархов, политиков, которые поддержали вторжение России на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

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"Министерство финансов продолжает привлекать российских чиновников к ответственности за то, что они позволили Путину развязать неоправданную и неспровоцированную войну", — заявила министр финансов Джанет Л. Йеллен. 

Под санкциями США отныне находятся:

→ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, его сын Николай Песков и его дочь Елизавета Пескова;

→ российский олигарх Виктор Вексельберг;

→ правление банка ВТБ:

Ольга Дергунова
Вадим Кулик
Валерий Лукьяненко
Анатолий Печатников
Наталья Кортикс
Максим Кондратенко
Эркин Норов
Святослав Островский
Дмитрий Пьянов
Юрий Андресов

→ депутаты нелегитимной Госдумы России:

Вячеслав Володин
Юрий Афонин
Евгений Калашников
Владимир Кашин
Николай Коломейцев
Алексей Куринний
Иван Мельников
Дмитрий Осадчий
Казбек Тайсаев
Геннадий Зюганов

Вся собственность и финансы пособников Путина отныне в США заблокированы, как и любые организации, которые косвенно имеют к ним отношение.

  • Ранее США анонсировали введение санкций против членов советов директоров крупных российских финансовых учреждений, 12 депутатов нелегитимной Госдумы, а также жены и взрослых детей пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

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Яна Катасонова
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