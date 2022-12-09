В Стамбуле на "технических переговорах" Росси и США тему Украины не поднимали – Reuters

9 декабря в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США, темой которых были "технические вопросы" в их отношениях. Об этом сообщает Reuters.

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Как заявил представитель посольства США в Анкаре, война на Украине на переговорах не обсуждалась. Он подтвердил, что "высокопоставленный чиновник Госдепартамента находился в Стамбуле, чтобы встретиться с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил российским пропагандистским медиа, что темами обсуждения были "сложные вопросы", включая визы, штатное расписание посольств и работу учреждений и агентств каждой стороны за рубежом. Он также подчеркнул, что "техническое совещание не следует рассматривать как знак того, что стороны готовы возобновить обсуждение "существенных вопросов".

2 декабря экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил: "Мы не можем просить украинцев подписать соглашение с Лавровым, потому что мы знаем, что он лжец".

Сергій Бережний

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