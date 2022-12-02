Экс-советник Меркель: Мы не можем просить Украину подписывать договор с Лавровым — он лжец
Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина должна сама решать, когда вести переговоры с Россией, а Германии стоит предоставить гарантии безопасности, к которым призывает Киев. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Германия испробовала все способы, чтобы решить с Россией вопрос ее войны против Украины дипломатическим путем, однако диктатор Владимир Путин решил начать полномасштабное вторжение.
Он отметил, что понимает украинцев, которые говорят, что не могут подписать договор с Россией, так как в Москве не придерживаются никаких договоренностей.
"Именно Россия подписала Будапештский меморандум в 1994 году и сказала: если Украина откажется от ядерного оружия, расположенного на ее территории, то мы гарантируем территориальную целостность Украины. Тогда нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров был представителем РФ в ООН и настоял на том, чтобы Будапештский меморандум стал документом Совета Безопасности. Мы не можем просить украинцев подписать соглашение с Лавровым, потому что мы знаем, что он лжец", — сказал Хойсген.
Дипломат заявил, что инициатива, когда заключать какие-либо договоренности с РФ, должна быть у Украины.
"И когда они просят гарантии безопасности, я думаю, мы должны им их предоставить", — резюмировал он.
- Также Хойсген заявил, что если Украина способна вернуть Крым военным путем, то Германии стоит поддержать ее.
- Глава МИД РФ говорил, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей". Ему ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который заявил, что главного "дипломата" страны-оккупанта исправит только трибунал.
- Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Подоляк заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.
Читайте также: Лавров заявил, что РФ "никогда не просила о переговорах". Подоляк: Украина не даст паузу
Комментарии