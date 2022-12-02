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Экс-советник Меркель: Мы не можем просить Украину подписывать договор с Лавровым — он лжец

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02.12.2022, 11:26
Экс-советник Меркель: Мы не можем просить Украину подписывать договор с Лавровым — он лжец - Фото
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина должна сама решать, когда вести переговоры с Россией, а Германии стоит предоставить гарантии безопасности, к которым призывает Киев. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, Германия испробовала все способы, чтобы решить с Россией вопрос ее войны против Украины дипломатическим путем, однако диктатор Владимир Путин решил начать полномасштабное вторжение. 

Он отметил, что понимает украинцев, которые говорят, что не могут подписать договор с Россией, так как в Москве не придерживаются никаких договоренностей. 

"Именно Россия подписала Будапештский меморандум в 1994 году и сказала: если Украина откажется от ядерного оружия, расположенного на ее территории, то мы гарантируем территориальную целостность Украины. Тогда нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров был представителем РФ в ООН и настоял на том, чтобы Будапештский меморандум стал документом Совета Безопасности. Мы не можем просить украинцев подписать соглашение с Лавровым, потому что мы знаем, что он лжец", — сказал Хойсген.

Дипломат заявил, что инициатива, когда заключать какие-либо договоренности с РФ, должна быть у Украины. 

"И когда они просят гарантии безопасности, я думаю, мы должны им их предоставить", — резюмировал он. 

Читайте также: Лавров заявил, что РФ "никогда не просила о переговорах". Подоляк: Украина не даст паузу

Дмитро Гриниченко
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Германия война Сергей Лавров переговоры с россией Кристоф Хойсген
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