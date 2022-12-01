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Лавров заявил, что РФ "никогда не просила о переговорах". Подоляк: Украина не даст паузу

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 15:40
Лавров заявил, что РФ
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия "никогда не просила о переговорах". На его высказывание отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что Украина не будет давать РФ оперативную паузу. 

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Российские пропагандистские ресурсы 1 декабря распространили заявление Лаврова на пресс-конференции, где он сказал, что РФ "никогда ни о каких переговорах не просила, но всегда говорила, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, она готова выслушать".

"Мне и смешно, и неприятно, когда Россию обвиняют, что она постоянно просит о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, чтобы собрать дополнительные силы. Люди врут, врут откровенно, когда говорят, что Россия просит о переговорах", — сказал главный "дипломат" страны-оккупанта.

Подоляк ответил Лаврову в Twitter, написав, что любая идея, озвученная главой МИД РФ, дискредитирует саму идею. Он отметил, что России не нужны переговоры. 

"РФ требуется оперативная пауза для восстановления ресурсов, фиксации присутствия на оккупированных территориях, гарантии отсутствия контрнаступлений и юридической ответственности. Зачем это Украине?" — заявил советник главы ОП.

Читайте также: Лаврова не пустили на встречу ОБСЕ. Кулеба: Нечего ему там делать, РФ имитирует переговоры 

Дмитро Гриниченко
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