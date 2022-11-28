Лаврова не пустили на встречу ОБСЕ. Кулеба: Нечего ему там делать, РФ имитирует переговоры
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал правильным решение Польши не пускать главу МИД РФ Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе. Об этом он сказал в обращении к украинцам 28 ноября.
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По его словам, совет министров Организации безопасности Совета Европы впервые пройдет без российского министра.
"Это правильно, нечего ему там делать. Они только имитируют переговоры и дипломатию", — сказал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что россияне сделали свой выбор — устроив войну и совершив военные преступления.
Ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что российскую делегацию и Лаврова не пустят. Польша в настоящее время председательствует в ОБСЕ.
- Недавно Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Советник главы ОП Подоляк заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.
- Ранее он заявил, что Запад "милитаризует" Юго-Восточную Азию, чтобы "сдержать" Россию и Китай. Президент США Джо Байден сказал, что США выступают за свободу и безопасность в регионе.
- Глава МИД РФ говорил, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который заявил, что главного "дипломата" страны-оккупанта исправит только трибунал.
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