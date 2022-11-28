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Лаврова не пустили на встречу ОБСЕ. Кулеба: Нечего ему там делать, РФ имитирует переговоры

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 15:26
Лаврова не пустили на встречу ОБСЕ. Кулеба: Нечего ему там делать, РФ имитирует переговоры - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал правильным решение Польши не пускать главу МИД РФ Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе. Об этом он сказал в обращении к украинцам 28 ноября.

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По его словам, совет министров Организации безопасности Совета Европы впервые пройдет без российского министра.

"Это правильно, нечего ему там делать. Они только имитируют переговоры и дипломатию", — сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что россияне сделали свой выбор — устроив войну и совершив военные преступления. 

Ранее представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил, что российскую делегацию и Лаврова не пустят. Польша в настоящее время председательствует в ОБСЕ.

Читайте также: В России заявили о готовности Путина к переговорам. МИД ответил: Это дымовая завеса

Дмитро Гриниченко
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