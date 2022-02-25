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В Сумах уличное сражение. Видео

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 06:42
В Сумах уличное сражение. Видео - Фото
Источник: Сухопутные войска ВС Украины

В Сумах идет уличное сражение с российскими военными, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах. Поддерживайте Вооруженные силы Украины", – говорится в сообщении.

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Ночью в городе закончился бой у кадетского корпуса, сообщал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, техника неприятеля отступила в направлении Киева.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне будут ночью подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

Просят передавать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.

Катерина Амеліна
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российские оккупационные войска украинские военные Сумы война с россией
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