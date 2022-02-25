В Сумах уличное сражение. Видео
25.02.2022, 06:42
Источник: Сухопутные войска ВС Украины
В Сумах идет уличное сражение с российскими военными, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.
"Украинские герои-защитники мужественно сопротивляются российским шовинистам в Сумах. Поддерживайте Вооруженные силы Украины", – говорится в сообщении.
Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника
Ночью в городе закончился бой у кадетского корпуса, сообщал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, техника неприятеля отступила в направлении Киева.
Генштаб ВСУ не исключает, что россияне будут ночью подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.
Просят передавать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии