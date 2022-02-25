В Сумах закончился бой. Российская техника отступила – Суспильне

В Сумах закончился бой у кадетского корпуса и воинской части. Он длился с 22:30. Российская техника отступила, пишет Суспильне, ссылаясь на слова главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в эфире телеканала Рада.

"Был очень тяжелый бой, был пожар на территории бригады, слышны обстрелы по всему городу. Днем было отражено вражеское наступление, уничтожено несколько единиц вражеской техники", – сказал в эфире телеканала Совет председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, в начале боя в помещении кадетского корпуса произошел пожар. Детей там не было.

На территории, где продолжался бой, расположена 27 артиллерийская бригада, сказал Живицкий.

Два часа назад в видеообращении он сказал, что российская техника вышла в направлении Киева.

"К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. техника из города Сумы вышла в направлении Киева. Очень много техники, которые прошли транзитом и направляются на западное направление",-- сообщил глава ОГА.

Также он сказал, что подписал указ о создании Совета обороны Сумской области.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне будут ночью подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами.

"Вероятно ночью россияне будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов, областей", – обратились в Генштабе к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей.

Катерина Амеліна

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