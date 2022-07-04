В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник. Дом сгорел – фото, видео
04.07.2022, 20:18
Скриншот с видео
В Таганроге Ростовской области на частный дом упал беспилотник. Дом загорелся. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Инцидент произошел 4 июля вечером.
"Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", – сказал собеседник пропагандистов.
Ростовский сайт 161.ru сообщает, что дом полностью сгорел.
В администрации Таганрога журналистам издания ситуацию комментировать отказались.
Сайт опубликовал фото обломков беспилотника.
Журналист Роман Бочкала идентифицировал его как российский БПЛА "Орион" стоимостью $10 млн.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии