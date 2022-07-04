В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник. Дом сгорел – фото, видео

В Таганроге Ростовской области на частный дом упал беспилотник. Дом загорелся. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Инцидент произошел 4 июля вечером.

"Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", – сказал собеседник пропагандистов.

Ростовский сайт 161.ru сообщает, что дом полностью сгорел.

В администрации Таганрога журналистам издания ситуацию комментировать отказались.

Сайт опубликовал фото обломков беспилотника.

Журналист Роман Бочкала идентифицировал его как российский БПЛА "Орион" стоимостью $10 млн.

Вадим Ребрина

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