UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник. Дом сгорел – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 20:18
В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник. Дом сгорел – фото, видео - Фото
Скриншот с видео

В Таганроге Ростовской области на частный дом упал беспилотник. Дом загорелся. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инцидент произошел 4 июля вечером.

"Дом загорелся в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", – сказал собеседник пропагандистов.

Ростовский сайт 161.ru сообщает, что дом полностью сгорел.

В администрации Таганрога журналистам издания ситуацию комментировать отказались.

Сайт опубликовал фото обломков беспилотника.

В Таганроге на частный дом упал российский беспилотник. Дом сгорел – фото, видео

Журналист Роман Бочкала идентифицировал его как российский БПЛА "Орион" стоимостью $10 млн.

Читайте также
В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод: на него упал дрон – видео
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
БПЛА таганрог
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 