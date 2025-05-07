В Telegram от имени Умерова вбросили фейк о "теракте в Харькове": Минобороны отреагировало

Украинские анонимные каналы в Telegram массово сообщили, что в Харькове якобы взорвали известного конструктора БпЛА Андрея Гуменного

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Ряд украинских Telegram-каналов со ссылкой на якобы заявление министра обороны Рустема Умерова написала, что в Харькове в результате "теракта" погиб конструктор БпЛА Андрей Гуменный. Пресс-служба Министерства обороны опровергла, подчеркнув, что у главы ведомства нет официальных аккаунтов в Telegram.

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Украинские анонимные каналы в Telegram массово сообщили, что "в Харькове взорвали известного конструктора БпЛА Андрея Гуменного, он погиб". Как "первоисточник" информации был указан министр обороны Умерова.

Впоследствии в Telegram также появилась "уточняющая информация" от якобы главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, мол, Гуменного "взорвали из-за уголовного противостояния, связанного с хищением бюджета на оборонных программах, финансируемых государством".

В пресс-службе МО подчеркнули, что распространенная информация является фейком и у Умерова нет аккаунта в Telegram.

"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", – добавили в ведомстве.

В 2023 году бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщал о распространении о нем фальшивой информации в интернет, в частности через фейковые аккаунты с использованием его имени.